Argentina e Colômbia buscam remediar laços após comentários de Milei sobre Petro

BUENOS AIRES (Reuters) - Argentina e Colômbia afirmaram, em uma declaração conjunta publicada no domingo, que estão se esforçando para remediar as relações diplomáticas desgastadas, após comentários do presidente argentino, Javier Milei, que ofenderam o mandatário colombiano, Gustavo Petro.

"Os respectivos governos têm dado passos concretos para superar quaisquer diferenças e fortalecer essa relação", diz a declaração conjunta dos ministérios das Relações Exteriores dos dois países.

As medidas incluirão o retorno dos respectivos embaixadores de ambos os países, depois que Bogotá, na semana passada, expulsou todos os diplomatas argentinos da Colômbia em resposta aos comentários de Milei.