Chanceler do Irã responsabiliza Israel por consequências de ataque a Damasco, segundo mídia estatal

DUBAI (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, disse em uma ligação com seu colega sírio que o governo iraniano considera Israel responsável pelas consequências do ataque ao seu consulado na capital síria, Damasco, informou a mídia estatal do Irã nesta segunda-feira.

O ataque ao consulado iraniano em Damasco é "uma violação de todas as convenções internacionais", acrescentou Amirabdollahian.

O consulado do Irã em Damasco foi arrasado pelo que mídias síria e iraniana descreveram como um ataque aéreo israelense, uma aparente escalada surpreendente do conflito no Oriente Médio que colocaria Israel contra o Irã e seus aliados.