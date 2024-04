Combatentes estrangeiros detidos no Daguestão estão ligados a ataque contra casa de shows, diz agência russa

MOSCOU (Reuters) - Combatentes estrangeiros detidos no domingo na região do Daguestão, no sul da Rússia, estavam envolvidos no financiamento de um ataque mortal a uma casa de shows perto de Moscou no mês passado, informou a agência de notícias TASS, citando o serviço de segurança estatal FSB da Rússia, nesta segunda-feira.

O FSB também disse que um dos quatro homens detidos confessou ter levado pessoalmente armas para os agressores de Moscou, de acordo com a agência de notícias Interfax.

Autoridades russas disseram no domingo que haviam detido um grupo de homens que planejava atos violentos, mas não forneceram informações sobre sua nacionalidade.