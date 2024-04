CORREÇÃO-Consulado iraniano em Damasco é arrasado por suposto ataque aéreo israelense

(Corrige 3º parágrafo para deixar claro que os ministros do Interior e das Relações Exteriores da Síria foram vistos no local, e não os ministros das Relações Exteriores da Síria e do Irã)

DAMASCO (Reuters) - O consulado do Irã em Damasco, capital da Síria, foi arrasado nesta segunda-feira, no que mídias síria e iraniana descreveram como um ataque aéreo israelense, uma aparente escalada surpreendente do conflito no Oriente Médio que colocaria Israel contra o Irã e seus aliados.

Uma fonte de segurança libanesa, falando à Reuters, disse que um dos mortos era Mohammad Reza Zahedi, um comandante sênior do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã. A televisão estatal iraniana disse que vários diplomatas iranianos haviam sido mortos.