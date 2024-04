Governo brasileiro defende, em comissão internacional, posição que daria imunidade a Putin para vir ao G20 no Brasil

Essa é a primeira vez que o Brasil apresenta formalmente uma posição.

A posição brasileira se encaixa na situação atual de Putin, condenado pelo Tribunal Penal Internacional em março de 2023 por crimes de guerra. Desde então, o presidente russo tem evitado a participação em cúpulas internacionais e não compareceu à última reunião do G20 e a reunião dos Brics, no ano passado.

Uma decisão da comissão sobre a imunidade, nos moldes defendido pelo Brasil, afastaria o risco de uma prisão de Putin se ele decidisse vir ao Brasil para o G20, em novembro, no Rio de Janeiro. Por mais de uma vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o russo seria bem-vindo ao Brasil.

O Brasil é signatário do TPI, o que faz com que o país esteja sob a jurisdição do tribunal para cumprir um mandado de prisão, se assim for pedido. Um não cumprimento poderia levar a algum tipo de sanção por parte do TPI, apesar de não haver precedente para que se possa comparar.

Uma fonte de uma corte superior disse à Reuters que, na sua interpretação, o país, como signatário do TPI, incorpora no seu regramento jurídico o cumprimento de mandados do tribunal. Mas ressaltou que não há casos semelhantes para uma comparação e é difícil saber o que exatamente deveria ser feito e qual a margem que o país teria para descumprir o TPI.

Além disso, ressaltou, uma situação como essa abre caminho para "voluntarismos" -- a decisão de um juiz de primeira instância, por exemplo, de emitir um mandado de prisão para o presidente russo.