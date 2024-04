Grécia promete reforçar medidas para lidar com aumento de chegadas de imigrantes

ATENAS (Reuters) - O governo conservador da Grécia prometeu nesta segunda-feira oferecer auxílio financeiro extra e mais funcionários para ajudar a ilha de Creta e sua minúscula vizinha Gavdos a lidar com um aumento vertiginoso de chegadas de imigrantes que tentam cruzar da Líbia para a Europa.

Nos últimos meses, as ilhas de Creta e Gavdos, no extremo sul da Grécia e da Europa, registraram um aumento sem precedentes no fluxo de imigrantes, principalmente de Egito, Paquistão e Afeganistão.

Desde janeiro, mais de 1.180 imigrantes chegaram nas duas ilhas, em comparação a 686 em todo o ano de 2023, segundo dados da guarda costeira grega. Nem Gavdos e nem Creta têm instalações para recepcionar imigrantes.