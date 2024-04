Intenso tiroteio toma ruas e deixa capital do Haiti em pânico

Por Ralph Tedy Erol

PORTO PRÍNCIPE (Reuters) - O pânico se instalou no centro de Porto Príncipe nesta segunda-feira, enquanto um intenso tiroteio tomava conta da capital do Haiti e tiros pesados aproximavam-se do palácio nacional.

A Reuters presenciou civis correndo para escapar dos tiros na capital, onde gangues rivais disputam controle territorial enquanto o Estado permanece praticamente ausente, três semanas após o primeiro-ministro Ariel Henry anunciar sua renúncia sem um sucessor.