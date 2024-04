Israel bombardeia embaixada do Irã na Síria; comandante da Guarda está entre os mortos

Há muito tempo, Israel tem como alvo instalações militares iranianas e as de seus aliados na Síria, e aumentou esses ataques paralelamente à sua campanha contra o grupo palestino Hamas, apoiado pelo Irã, na Faixa de Gaza. O ataque desta segunda-feira foi a primeira vez que o vasto complexo da embaixada foi atingido.

Israel normalmente não comenta sobre os ataques de suas forças na Síria. Questionado sobre o ataque, um porta-voz militar israelense disse: "Não comentamos as reportagens da mídia estrangeira".

O embaixador iraniano na Síria, Hossein Akbari, que não ficou ferido, disse que pelo menos cinco pessoas foram mortas no ataque e que a resposta de Teerã seria "dura".

A mídia estatal iraniana disse que um dos mortos foi Mohammad Reza Zahedi, um comandante sênior do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, e que Teerã acreditava que ele era o alvo do ataque. Segundo a mídia estatal síria, pelo menos seis pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, disse que o país preserva o direito de tomar ações recíprocas contra o ataque israelense em Damasco, de acordo com a mídia estatal iraniana.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.