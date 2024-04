Milhares de israelenses participam de protestos contra o governo

JERUSALÉM (Reuters) - Milhares de israelenses foram às ruas de Jerusalém nesta segunda-feira, dando continuidade a protestos que já chegam ao terceiro dia contra o governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu e exigindo novas eleições.

As manifestações ganharam intensidade no momento em que a guerra em Gaza se aproxima de seu sexto mês e cresce a irritação com a maneira de o governo lidar com os 134 reféns israelenses ainda mantidos pelo movimento islâmico Hamas.

"Estamos aqui para protestar. Para pedir eleições o mais rápido possível. Sentimos que chegamos ao limite. Nós realmente precisamos nos livrar do Bibi", disse Timma Benin, manifestante em Jerusalém, usando o apelido de Netanyahu.