Netanyahu retoma medidas para fechar TV Al Jazeera em Israel

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, retomou nesta segunda-feira as iniciativas para fechar a rede de televisão por satélite do Catar Al Jazeera em Israel, dizendo, por meio do porta-voz de seu partido, que o Parlamento seria convocado à noite para ratificar a lei necessária.

Depois disso, Netanyahu "tomará medidas imediatas para fechar a Al Jazeera, de acordo com o procedimento estabelecido na lei", informou comunicado do partido Likud. Israel já havia acusado o canal de trabalhar com o Hamas na guerra de Gaza.

(Por Dan Williams)