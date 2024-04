Palestinos querem que Conselho da ONU decida sobre adesão plena em abril

Mansour disse à Reuters que o objetivo é que o Conselho de Segurança tome uma decisão sobre o tema em reunião ministerial sobre o Oriente Médio em 18 de abril. Segundo ele, a votação ainda não foi agendada. O observador disse que um pedido palestino de 2011 para adesão plena segue pendente porque o conselho de 15 membros nunca tomou uma decisão formal.

"A intenção é colocar o pedido em votação no Conselho de Segurança neste mês", acrescentou.

Além da pressão pelo fim da guerra, vem aumentando a pressão global pela retomada dos esforços por uma solução de dois Estados -- com um Estado palestino independente ao lado de Israel.

A guerra começou após combatentes do Hamas atacarem Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e fazendo 253 reféns, de acordo com os registros israelenses. Israel retaliou, impondo um cerco total a Gaza e, em seguida, lançando um ataque militar que matou mais de 32.000 palestinos, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

APROVAÇÃO DA ONU

Um pedido para se tornar um membro pleno da ONU precisa ser aprovado pelo Conselho de Segurança -- colegiado em que os Estados Unidos podem exercer seu poder de veto -- e, em seguida, por pelo menos dois terços da Assembleia Geral de 193 membros.