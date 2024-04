Presidente da República Democrática do Congo nomeia primeira mulher primeira-ministra do país

Por Ange Kasongo

KINSHASA (Reuters) - O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, nomeou nesta segunda-feira a primeira mulher primeira-ministra do país ao indicar a ministra do Planejamento, Judith Suminwa, ao cargo.

A nomeação encerra semanas de incertezas. A posse de Tshisekedi para um segundo mandato em janeiro iniciou uma longa busca por uma coalizão majoritária na Assembleia Nacional -- uma etapa fundamental para que um primeiro-ministro possa ser indicado e para formar um governo.