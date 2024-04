Tropas israelenses deixam Hospital Shifa de Gaza destruído após operação de duas semanas

Um porta-voz do Serviço de Emergência Civil de Gaza disse que as forças israelenses executaram duas pessoas cujos corpos foram encontrados algemados no complexo e usaram escavadeiras para exumar corpos enterrados.

A Reuters não conseguiu verificar a alegação de execuções e os militares israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Imagens que circularam nas mídias sociais e que ainda não foram verificadas pela Reuters mostraram os corpos de palestinos mortos, alguns com cobertores sujos, espalhados pelo chão ao redor do prédio carbonizado do hospital, muitas das paredes externas estavam faltando.

A imagem mostrava vários prédios do lado de fora das instalações destruídos ou incendiados.

"Não parei de chorar desde que cheguei aqui, massacres horríveis foram cometidos pela ocupação aqui", disse Samir Basel, 43 anos, falando à Reuters por meio de um aplicativo de bate-papo enquanto visitava o Al Shifa.

"O lugar está destruído, os prédios foram queimados e destruídos. Este lugar precisa ser reconstruído - não há mais hospital Shifa", afirmou Basel.