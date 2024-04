Ucrânia diz que Rússia disparou cinco mísseis Zircon contra Kiev este ano

(Reuters) - A Rússia usou cinco de seus novos mísseis hipersônicos Zircon para atacar Kiev desde o início do ano, disse a administração militar da cidade nesta segunda-feira.

Os ataques estão entre os mais de 180 ataques de mísseis e drones russos lançados contra a capital ucraniana nos primeiros três meses do ano, afirmou a administração em um post no Telegram.

Os mísseis Zircon baseados no mar têm um alcance de 1.000 km e viajam a nove vezes a velocidade do som, segundo a Rússia. Analistas militares afirmam que a velocidade hipersônica dos mísseis pode significar uma grande redução no tempo de reação das defesas aéreas e uma capacidade de atacar alvos grandes, profundos e resistentes.