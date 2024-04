TÓQUIO (Reuters) - Um terremoto de magnitude preliminar 7,5 atingiu o sudoeste do Japão, de acordo com a emissora pública NHK.

Foi emitido um alerta de tsunami para as áreas costeiras próximas à província de Okinawa, no sul do país, segundo a NHK.

Separadamente, testemunhas da Reuters informaram que um forte terremoto foi sentido em Taipé, capital de Taiwan.