Ataque a tiros em escola da Finlândia deixa 1 morto e 2 feridos; suspeito de 12 anos é detido

A ministra do Interior, Mari Rantanen, disse no X: "O dia começou de forma horrível... Só posso imaginar a dor e a preocupação que muitas famílias estão sentindo no momento. O suspeito do crime foi capturado".

O primeiro-ministro Petteri Orpo disse que o tiroteio era profundamente chocante.

"Meus pensamentos estão com as vítimas, seus entes queridos e os outros alunos e funcionários", declarou ele no X.

Ataques a tiros anteriores em escolas na Finlândia colocaram um foco severo na política de armas do país.

Em 2007, Pekka-Eric Auvinen atirou e matou seis alunos, a enfermeira da escola, o diretor e a si mesmo usando uma arma de fogo na Jokela High School, perto de Helsinque.

Um ano depois, em 2008, Matti Saari, outro estudante, abriu fogo em uma escola profissionalizante em Kauhajoki, localizada no noroeste da Finlândia. Ele matou nove alunos e um funcionário antes de disparar contra si mesmo.