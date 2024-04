Ataque aéreo de Israel mata 7 trabalhadores de ONG em Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

(Reuters) - Cidadãos de Austrália, Reino Unido e Polônia estão entre os sete trabalhadores da World Central Kitchen (WCK), a ONG do famoso chef de cozinha José Andrés, que foram mortos em um ataque aéreo de Israel no centro de Gaza na segunda-feira, informou a organização.

Os trabalhadores, que também incluíam palestinos e um cidadão com dupla nacionalidade dos Estados Unidos e do Canadá, estavam viajando em dois carros blindados com o logotipo da ONG e em outro veículo, disse a instituição em um comunicado.