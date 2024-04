Blinken diz que EUA pediram a Israel para investigar ataque aéreo que matou trabalhadores de ONG

Mais cedo no dia, Blinken disse que a Ucrânia está em um "momento crítico" em sua guerra com a Rússia e precisa urgentemente de mais apoio ocidental, lamentando o impasse no Congresso sobre um pacote militar de vários bilhões de dólares para Kiev.

"É absolutamente essencial dar aos ucranianos o que eles continuam precisando para se defender, principalmente no que diz respeito a munições e defesas aéreas", disse ele aos repórteres.

(Reportagem adicional de Benoit Van Overstraeten e Sudip Kar Gupta)