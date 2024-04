Candidata a prefeita é morta no México enquanto cresce violência política

Por Sarah Kinosian e Lizbeth Diaz

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Uma candidata a prefeita do partido governista foi morta a tiros na segunda-feira na região central do México durante um evento no primeiro dia de sua campanha, apesar de ter solicitado proteção às autoridades, sem receber resposta.

Em um primeiro momento, um candidato à Câmara dos Vereadores foi tido como morto a tiros no incidente, mas o Ministério da Segurança posteriormente disse que ele estava desaparecido.