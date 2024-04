Casa Branca instrui Nasa a criar padrão de tempo para a Lua

Em janeiro, a Nasa disse que marcou para setembro de 2026 seu primeiro pouso de astronauta na Lua desde o fim do programa Apollo nos anos 1970. Uma missão terá quatro astronautas em órbita da Lua e de volta à terra em setembro de 2025.

Embora os Estados Unidos sejam o único país que colocou astronautas na Lua, outros têm ambições lunares. Eles estão de olho em potenciais recursos minerais da Lua, e bases lunares podem ajudar a dar a apoio a futuras missões para Marte e outros lugares.

A China afirmou no ano passado que quer colocar seus primeiros astronautas na Lua até 2030. Em janeiro, o Japão se tornou o quinto país a colocar uma nave espacial na Lua. No ano passado, a Índia se tornou o primeiro país a pousar uma nave espacial perto do pólo sul inexplorado da Lua e anunciou planos para enviar um astronauta à Lua até 2040.

“A liderança dos EUA definindo um padrão adequado -- que atinja precisão e resiliência necessárias para operar no desafiador ambiente lunar -- beneficiará todas as nações que utilizam o espaço”, afirmou o memorando do Gabinete.

Definir como implementar o Tempo Lunar Coordenado exigirá acordos internacionais, de acordo com o memorando, por meio de “órgãos de padrões existentes” e entre as 36 nações que assinaram um pacto chamado de Acordos de Artemis sobre como os países agem no espaço e na Lua. China e Rússia, as duas principais rivais dos EUA no espaço, não assinaram os Acordos de Artemis.

O Tempo Universal Coordenado pode influenciar como o Tempo Lunar Coordenado é implementado, disse a autoridade do Gabinete. A União Internacional de Telecomunicações da ONU define o Tempo Universal Coordenado como um padrão internacional.