Coreia do Norte dispara suposto míssil balístico de alcance intermediário

Por Ju-min Park

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disparou um suposto míssil balístico de alcance intermediário contra o mar na terça-feira, em um possível teste de um novo foguete que usa combustível sólido, atraindo a rápida condenação de Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos.

As Forças Armadas da Coreia do Sul disseram ter detectado o que parecia ser um míssil balístico de alcance intermediário lançado de uma área da capital norte-coreana, Pyongyang, na terça-feira, às 6h53, antes de mergulhar no mar ao largo da costa leste.