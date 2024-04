Coreia do Norte diz ter testado novo míssil hipersônico de combustível sólido

Por Joyce Lee

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte testou com sucesso o lançamento de um novo míssil hipersônico de combustível sólido de médio a longo alcance, informou a mídia estatal KCNA na quarta-feira (horário local).

A Coreia do Norte lançou um suposto míssil balístico de alcance intermediário no mar nesta terça-feira em um possível teste, atraindo rápida condenação da Coreia do Sul, do Japão e dos Estados Unidos.