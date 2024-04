Danos à infraestrutura de Gaza são estimados em US$18,5 bi em relatório da ONU e do Banco Mundial

O relatório detalha a escala de destruição da infraestrutura na guerra de Gaza e a terrível situação da população no estreito enclave costeiro, onde as instalações de saúde foram destruídas, a população está passando fome e o trabalho de ajuda é dificultado.

O documento constatou que os danos às estruturas afetam todos os setores, sendo que a habitação equivale a 72% dos custos e a infraestrutura de serviços públicos, como água, saúde e educação, a 19%, de acordo com uma declaração do Banco Mundial.

Mais de um milhão de pessoas estão sem casa e 75% da população está deslocada, disse o Banco Mundial, acrescentando que mais da metade da população de Gaza está à beira da fome e que toda a população está passando por insegurança alimentar aguda e desnutrição.

"Os impactos cumulativos catastróficos sobre a saúde física e mental atingiram mais duramente as mulheres, as crianças, os idosos e as pessoas com deficiências, sendo que as crianças mais novas devem enfrentar consequências duradouras em seu desenvolvimento", afirmou o Banco Mundial.