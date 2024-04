Dentista de Gaza improvisa tenda para substituir clínica destruída

"Após seis meses de guerra, eu decidi que preciso continuar a trabalhar. Claro que meu centro (odontológico) foi danificado pelo bombardeio -- a rotatória de Nuseirat foi atingida repetidas vezes, resultando em danos ao meu centro", disse.

"Eu peguei uma das cadeiras do centro e vim para cá e armei uma tenda. Recuperei alguns equipamentos das ruínas após (o centro) ser atingido e transferi tudo em um tuk-tuk da clínica para cá."

Os certificados de qualificação profissional de Saqr estão pendurados com orgulho nos postes da barraca.

Israel tem devastado a Faixa de Gaza desde que lançou uma ofensiva em resposta ao ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro no sul do país. A Organização Mundial da Saúde disse que o sistema de saúde da Faixa de Gaza mal consegue sobreviver no território sitiado.

Liderado pelo grupo islâmico Hamas, o ataque matou cerca de 1.200 pessoas em Israel e resultou no sequestro de outras 253, de acordo com os registros israelenses. A ofensiva de Israel na Faixa de Gaza matou mais de 32.000 palestinos, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

(Reportagem de Doaa Rouqa)