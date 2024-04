Destruição do Hospital Shifa arranca coração do sistema de saúde de Gaza, diz OMS

A destruição do maior hospital de Gaza por Israel em uma invasão nas últimas duas semanas arrancou o coração do sistema de saúde do enclave, disse a Organização Mundial da Saúde nesta terça-feira.

As forças israelenses deixaram o Hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza, na segunda-feira, após operação de duas semanas das forças especiais, que detiveram centenas de militantes palestinos suspeitos e deixaram um terreno de prédios destruídos. Israel disse ter matado centenas de combatentes do Hamas que haviam se instalado no local; o Hamas e a equipe médica negam a presença de combatentes.

"Tivemos contato com os funcionários. Os diretores nos disseram que o Hospital Al Shifa não existe mais. Ele não tem mais condições de funcionar como um hospital", disse a porta-voz da OMS Margaret Harris.