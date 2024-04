Drone ucraniano atinge a terceira maior refinaria da Rússia, sem dano significativo

Outra fonte da inteligência ucraniana disse que drones de fabricação ucraniana também atingiram uma fábrica russa que produz drones de ataque de longo alcance "Shahed", causando "danos significativos".

O ataque de terça-feira foi um dos vários ocorridos no Tartaristão, uma região altamente industrializada. O Washington Post informou no ano passado que a Rússia estava produzindo drones em massa em uma fábrica no Tartaristão.

(Reportagem da Reuters)