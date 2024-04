Filipinas dizem que ações "coercitivas e agressivas" da China foram discutidas com autoridade dos EUA

Por Karen Lema e Mikhail Flores

MANILA (Reuters) - As Filipinas disseram nesta terça-feira que seu assessor de segurança nacional e o colega norte-americano discutiram "ações coercitivas, agressivas e enganosas" de Pequim no Mar do Sul da China, à medida que uma disputa diplomática se intensifica entre os dois vizinhos asiáticos.

O assessor de segurança nacional das Filipinas, Eduardo Ano, "expressou seu apreço pelas garantias contínuas dos Estados Unidos e pela reafirmação de seu compromisso inabalável" com sua aliança, disse o Conselho de Segurança Nacional das Filipinas em um comunicado.