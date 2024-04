Irã promete vingança contra Israel após ataque a embaixada na Síria

As equipes de defesa civil da Síria ainda estavam trabalhando nesta terça-feira para limpar os escombros, enquanto ambulâncias eram estacionadas nas proximidades.

O embaixador do Irã na Síria, Hossein Akbari, que não foi ferido no ataque, disse que o prédio destruído abrigava sua residência. Ele pôde ser visto saindo do prédio principal da embaixada nesta terça-feira com seus seguranças.

"Não tendo conseguido destruir a vontade da frente de resistência, o regime sionista colocou os assassinatos cegos de volta em sua agenda para se salvar", disse o presidente iraniano Ebrahim Raisi, referindo-se aos aliados do Irã no "Eixo de Resistência".

"(Israel) deve saber que nunca atingirá seus objetivos e que esse crime covarde não ficará sem resposta", afirmou Raisi.

Israel normalmente não discute os ataques de suas forças na Síria. Questionado sobre o incidente, um porta-voz militar israelense disse: "Não comentamos as reportagens da imprensa estrangeira".