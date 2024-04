Kremlin diz que visita de Maduro à Rússia está sendo preparada

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta terça-feira que uma visita do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, à Rússia estava sendo preparada, um sinal da continuidade dos laços estreitos entre as duas principais nações produtoras de petróleo, ambas em desacordo com os Estados Unidos.

Em uma ligação com os repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a visita estava em "alto grau de preparação" e que tudo o que restava era combinar uma data.

Nos últimos anos, a Venezuela tem mantido relações estreitas com a Rússia, oferecendo a Moscou um certo grau de apoio diplomático para sua campanha na Ucrânia.