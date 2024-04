Palestinos em Gaza arriscam suas vidas na busca desesperada para coneguir ajuda

Israel disse que as mortes foram causadas quando as pessoas foram pisoteadas ou atropeladas por caminhões que transportavam ajuda.

Em 23 de março, ele disse que Israel abriu fogo em um ponto de entrega de ajuda na rotatória do Kuweit, em Gaza, onde várias outras pessoas foram mortas ao seu redor, a maioria membros dos comitês populares, órgãos formados por clãs e facções familiares tradicionais para proteger os comboios de ajuda.

DESESPERADO E FAMINTO

"Toda vez (que vou) parece que é a última vez", disse Deeb.

"Portanto, eu me despeço de minha esposa e de meus filhos. Peço à minha esposa que me perdoe, e às crianças também", disse Deeb, cujo filho de cinco anos foi morto em um ataque israelense à sua casa em dezembro.

Contatados pela Reuters, as Forças de Defesa de Israel não fizeram nenhum comentário imediato sobre a alegação palestina de que colocam em perigo os que buscam ajuda. Em 23 de março, militares israelenses disseram que suas forças não haviam disparado contra as pessoas do comboio de ajuda no incidente da rotatória do Kuweit, de acordo com suas conclusões preliminares.