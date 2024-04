Papa Francisco diz que Bento 16 o apoiou em debate sobre direitos de casais LGBT

Uma maior abertura em relação à comunidade LGBT tem sido uma das marcas registradas de seu papado de 11 anos, mas Bento 16, um papa mais conservador, não era conhecido como simpático à causa.

No entanto, Francisco disse que Bento o defendeu diante de um grupo não identificado de cardeais que o procuraram para reclamar das "heresias" do papa em relação a sua posição sobre uniões civis.

"Eles apareceram em sua casa para praticamente me levar a julgamento e me acusaram na frente dele de apoiar o casamento entre pessoas do mesmo sexo", disse Francisco.

Bento 16 ouviu, "ajudou-os a distinguir as coisas" e lhes disse que o que Francisco havia dito não era "nenhuma heresia", afirmou o papa.

Francisco fez a revelação no livro "Papa Francisco. O Sucessor: Minhas lembranças de Bento XVI", baseado em entrevistas com o jornalista Javier Martínez-Brocal.

Em fevereiro de 2023, o papa já havia dito que Bento 16 uma vez rejeitou uma queixa sobre o que Francisco disse sobre as uniões civis, mas ofereceu menos detalhes.