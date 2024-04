Presidente chinês alerta Biden que EUA estão "criando riscos" com tecnologia

O atual vice-presidente de Taiwan, Lai Ching-te, que Pequim considera um separatista, ganhou a presidência em janeiro e Pequim aumentou a pressão sobre Taiwan antes da posse em maio.

Biden e Xi também discutiram preocupações sobre o apoio da China à guerra da Rússia contra a Ucrânia, suas práticas de comércio econômico, abusos de direitos humanos em Xinjiang e a desnuclearização da península coreana, disse a Casa Branca.

O presidente dos EUA também alertou Pequim sobre a escalada de confrontos no Mar do Sul da China, que a China reivindica quase que totalmente, em conflito com a lei internacional.

Um autoridade de alto escalão do governo havia dito anteriormente que Biden expressaria preocupação com "as ações desestabilizadoras da China no Mar do Sul da China, incluindo a perigosa ação recente da Guarda Costeira da RPC contra as operações marítimas filipinas de rotina".

RELAÇÕES EM RECUPERAÇÃO

Biden e Xi deram continuidade às conversas buscando suavizar um período difícil nas relações que pioraram depois que um suposto balão de vigilância chinês transitou pelos Estados Unidos e foi abatido por um caça norte-americano no ano passado.