Trump deve mencionar assassinato de mulher em Michigan em discurso sobre imigração

Por Tim Reid e Nathan Layne

(Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deve destacar o assassinato de uma jovem de Michigan e a prisão de um suspeito que havia entrado ilegalmente no país vindo do México em um discurso nesta terça-feira focado nas políticas de imigração de seu oponente, o presidente Joe Biden.

O candidato republicano à Casa Branca, que publicou em sua conta no Truth Social sobre o assassinato de Ruby Garcia, de 25 anos, em Grand Rapids, no mês passado, discursará na cidade. A polícia diz que Garcia foi baleada em seu carro por Brandon Ortiz-Vite, de 25 anos, com quem estava namorando.