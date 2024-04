AfD, da Alemanha, pede que parlamentar esclareça reportagem sobre dinheiro russo

BERLIM (Reuters) - A liderança do Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de extrema-direita, pediu que um de seus parlamentares "esclareça" reportagem segundo a qual ele teria recebido dinheiro de um site de notícias pró-Rússia, em meio a um escrutínio cada vez maior em toda a Europa das ligações de partidos de direita com Moscou.

Petr Bystron, membro do Bundestag da Alemanha e candidato do AfD nas eleições parlamentares da União Europeia neste verão do hemisfério norte, negou veementemente a reportagem.

Em carta com data de quarta-feira, os líderes do AfD, Alice Weidel e Tino Chrupalla, disseram que Bystron precisa explicar sua posição sobre o assunto até a tarde de quinta-feira "para dissipar todas as alegações sem deixar dúvidas e para que o comitê executivo federal do nosso partido possa reagir de acordo".