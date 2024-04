Auxílio não entregue a Gaza volta ao Chipre após morte de trabalhadores humanitários

LARNACA, Chipre (Reuters) - Um comboio marítimo com alimentos não entregues a Gaza retornou ao Chipre nesta quarta-feira, após trabalhadores de auxílio humanitário da World Central Kitchen (WCK, na sigla em inglês) serem mortos em um ataque aéreo israelense na segunda-feira.

Com 240 toneladas de comida destinada à população do enclave palestino sitiado, o cargueiro zarpou após o ataque mortal de volta para Larnaca, no Chipre, ancorando próximo ao porto.

Um segundo navio, o Open Arms, propriedade de uma ONG espanhola que trabalha com a WCK, já havia chegado anteriormente no Chipre.