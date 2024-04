Chef José Andrés diz que Israel visou seus trabalhadores humanitários "carro por carro" em ataque

“Mesmo se não estivéssemos em coordenação com as (Forças de Defesa de Israel), nenhum país democrático e nenhum Exército pode tentar atingir civis e humanitários”, acrescentou.

Questionado a comentar as observações de Andrés, um porta-voz militar israelense citou declarações anteriores do chefe do Estado-Maior Geral das Forças de Defesa de Israel, Herzi Halevi, nas quais ele afirmou que o incidente foi um grave erro e disse que o ataque “não foi realizado com a intenção de ferir trabalhadores humanitários da WKC”.

“CARRO POR CARRO”

Andrés disse que sua organização ainda estava estudando a situação de segurança em Gaza, enquanto considera a possibilidade de retomar as entregas de auxílio humanitário.

Ele disse que, depois que as IDF atacaram o primeiro carro blindado, a equipe conseguiu escapar e se mover para um segundo carro, que então foi também atacado, forçando-os a se moverem para um terceiro carro.

Os trabalhadores humanitários tentaram se comunicar para deixar claro quem eram, afirmou, acrescentando que as IDF sabiam que eles estavam na região que elas controlavam.