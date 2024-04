Conselho de Segurança da ONU não condena ataque contra Irã na Síria

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Estados Unidos, Reino Unido e França se opuseram nesta quarta-feira a um projeto de declaração da Rússia no Conselho de Segurança da ONU que teria condenado um ataque contra o complexo da embaixada do Irã na Síria, pelo qual o governo iraniano culpou Israel, aliado dos EUA.

Comunicados à imprensa do conselho de 15 membros precisam ser aprovados por consenso. Diplomatas afirmaram que os EUA, com apoio de França e Reino Unido, disseram aos colegas do conselho que muitos dos fatos do que aconteceu na segunda-feira em Damasco ainda não estão claros e que não havia consenso entre os membros do conselho durante uma reunião nesta terça-feira.