Esconderijo subterrâneo de quase 2.000 anos é encontrado em Israel

Por Ari Rabinovitch

HUQOQ, ISRAEL (Reuters) - Arqueólogos no norte de Israel encontraram um imenso esconderijo subterrâneo composto por túneis estreitos e salas maiores que foi escavado por aldeões judeus quase 2.000 anos atrás, em uma época de revolta contra o Império Romano.

O labirinto é evidência, segundo especialistas, de que as comunidades judaicas no extremo norte, até as colinas da Galileia, onde se acredita que Jesus pregou, se prepararam para as legiões romanas reprimindo rebeliões próximas de Jerusalém.