Espanha impede bolivianos de desembarcarem de cruzeiro por falta de vistos

Eles não tiveram permissão para deixar o navio até o meio-dia de quarta-feira e precisaram mostrar os passaportes com antecedência, disse à Reuters Paul Ibarguengoitia, 26 anos, que embarcou no navio no sul da Espanha no último domingo e viaja com os pais e a tia.

"Nos disseram de que algumas informações relevantes seriam anunciadas hoje, mas também nos disseram isso ontem", disse Ibarguengoitia, temendo perder suas férias em Veneza, na Itália, após o cruzeiro, e o voo de volta devido aos atrasos.

Quatro viaturas policiais foram estacionadas perto do navio no porto e alguns passageiros foram vistos saindo e entrando no navio na quarta-feira, disse um jornalista da Reuters.

A delegação do governo espanhol na Catalunha disse nesta quarta-feira que estava trabalhando com a polícia, autoridades bolivianas e a operadora suíça-italiana MSC Cruises para resolver a questão.

"O navio permanece no porto, enquanto estamos trabalhando com as autoridades neste processo complexo", afirmou a MSC em um comunicado, sem fornecer um motivo para o atraso ou a quantidade de passageiros afetados.

O Ministério das Relações Exteriores da Bolívia disse em comunicado na terça-feira que era responsabilidade da MSC checar os documentos de viagem e encontrar uma solução, mas que trabalhava com as autoridades para resolver a situação.