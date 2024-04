Filipinas prometem responder às tentativas da China de interferir em missões de reabastecimento

Por Karen Lema

MANILA (Reuters) - As Filipinas estão preparadas para responder às tentativas da China de barrar suas missões de abastecimento no Mar do Sul da China e proteger suas tropas estacionadas no local, disse uma autoridade de alto escalão de segurança nesta quarta-feira.

Jonathan Malaya, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, afirmou que as Filipinas estão comprometidas em manter sua posição no Second Thomas Shoal e que não haverá interrupção nas missões de reabastecimento para os soldados filipinos em um navio de guerra encalhado no local.