Lula diz que vai governar priorizando a maioria da população, que precisa do Estado

"É desses que a gente tem que cuidar. É esses que a gente tem que priorizar e por isso que a gente vai priorizar a parte da sociedade que precisa verdadeiramente do governo."

Para Lula, os banqueiros não precisam do Estado, embora, ressalvou, exijam do Estado que cumpra a meta fiscal e "coloque à disposição deles bilhões". Tampouco empresários deveriam precisar do Estado, avaliou o presidente, acrescentando que eles "vivem pegando dinheiro emprestado do Estado".

Lula aproveitou para encorajar a plateia de estudantes da conferência que questionem, critiquem e alertem o governo sobre erros.

"Muitas vezes ouvir, muitas vezes ser questionado, muita vezes as pessoas nos darem bronca, é melhor do que a gente ter um bando de puxa-saco só batendo nas costas da gente e dizendo que está tudo bem", afirmou.

"É melhor, porque se não a gente não faz. A gente se acomoda... então, cobrem de nós, porque nós fomos eleitos para fazer. Nos fomos eleitos para atender exatamente a parcela da sociedade que precisa do Estado."

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)