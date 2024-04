Membro do gabinete de guerra de Israel pede eleições em setembro

Netanyahu, o primeiro-ministro mais longevo de Israel, descartou eleições antecipadas várias vezes, nas quais ele seria derrotado, de acordo com pesquisas de opinião, dizendo que ir às urnas no meio da guerra seria apenas uma recompensa ao Hamas, movimento islâmico que governa Gaza.

Seu partido Likud disse nesta quarta-feira que Gantz precisa “parar de praticar política mesquinha” durante a guerra. “Eleições neste momento trarão paralisia, divisão e danos aos combates em Rafah e um golpe fatal às chances de um acordo pelos reféns”, afirmou o Likud.

Gantz, um ex-general do Exército, se juntou ao governo de Netanyahu nos primeiros dias da guerra, em um gesto de unidade política durante a crise. As pesquisas sugerem que seu partido venceria qualquer eleição e ele seria o favorito a se tornar primeiro-ministro.

Netanyahu prometeu trazer os reféns para casa, bem como destruir o Hamas, embora não esteja claro como é que Israel poderia fazer isso e os especialistas duvidem que seja sequer possível. O implacável ataque aéreo, terrestre e marítimo de Israel já matou mais de 32.000 palestinos, segundo as autoridades de saúde de Gaza, e provocou uma catástrofe humanitária.

As pesquisas indicam que a maioria dos israelenses desaprova a liderança de Netanyahu desde o ataque do Hamas a comunidades no sul de Israel, em 7 de outubro, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e muitos reféns foram feitos, de acordo com os dados de Israel.

Se não houver alterações, a próxima votação para o Parlamento israelense está marcada para 27 de outubro de 2026, de acordo com o Comitê Central de Eleições de Israel.