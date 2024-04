Ministros da Otan discutem fundo militar de 100 bi de euros para Ucrânia

Por Andrew Gray e John Irish

BRUXELAS (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reuniram nesta quarta-feira para discutir como estabelecer o apoio militar à Ucrânia no longo prazo, incluindo uma proposta para um fundo de 100 bilhões de euros por cinco anos e um plano visto como uma forma de ajuda "à prova de Trump" para Kiev.

As propostas do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, forneceriam à aliança militar ocidental um papel mais direto na coordenação do fornecimento de armas, munições e equipamentos para a Ucrânia, que luta contra a invasão da Rússia, segundo diplomatas.