Pacientes morrerão se não forem retirados de hospital destruído em Gaza, diz chefe da OMS

Ele afirmou que a OMS tenta visitar o local onde ficava o Al Shifa para conversar com a equipe e ver o que poderia ser salvo. Adiantou, no entanto, que a situação no local parece "desastrosa".

Maior hospital da Faixa de Gaza antes da guerra, com 750 leitos e muitas salas de cirurgia, o Al Shifa era uma das poucas instalações de saúde parcialmente operacionais no norte de Gaza antes do ataque.

(Reportagem de Gabrielle Tétrault-Farber)