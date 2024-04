Palestinos devem buscar condição de Estado por negociações diretas, não na ONU, dizem EUA

A posição dos EUA, mais importante aliado de Israel, reflete a dos israelenses sobre essa questão.

Um pedido para se tornar membro pleno da ONU precisa ser aprovado pelo Conselho de Segurança com 15 integrantes - no qual os EUA têm poder de veto - e depois por dois terços da Assembleia Geral de 193 países.

Ao ser questionado se os EUA usariam seu veto no Conselho de Segurança para bloquear a tentativa palestina, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse: “Não vou especular sobre o que pode acontecer no futuro”.

Mas ele acrescentou que o estabelecimento de um Estado palestino independente com garantias de segurança para Israel “é algo que tem que ser feito por meio de negociações diretas entre as partes -- é algo que estamos tentando neste momento -- e não na ONU”.

A pressão palestina para se tornar membro pleno da ONU ocorre num momento em que a guerra entre Israel e os militantes palestinos do Hamas em Gaza se aproxima de dos seis meses e Israel está expandindo os assentamentos na Cisjordânia ocupada.

Malta preside o Conselho de Segurança em abril. A embaixadora de Malta na ONU, Vanessa Frazier, disse nesta quarta-feira que o pedido palestino tinha sido distribuído aos membros do Conselho.