Rússia diz que ataque a casa de shows provocou salto no recrutamento militar

MOSCOU (Reuters) - A Rússia registrou um aumento significativo no número de pessoas que assinaram contratos para ingressar nas Forças Armadas desde o ataque mortal do mês passado a uma casa de shows perto de Moscou, informou o Ministério da Defesa na quarta-feira.

Em um comunicado, a pasta disse que mais de 100.000 pessoas assinaram contratos com as Forças Armadas desde o início do ano, incluindo cerca de 16.000 apenas nos últimos 10 dias.

"Durante as entrevistas realizadas na semana passada em pontos de seleção nas cidades russas, a maioria dos candidatos indicou o desejo de vingar os mortos na tragédia que ocorreu em 22 de março de 2024 na região de Moscou como o principal motivo para a conclusão de um contrato", afirmou o ministério.