Terremoto mais forte de Taiwan em 25 anos mata 9 pessoas; 50 estão desaparecidas

Mas eles perderam contato com 50 viajantes a bordo de quatro micro-ônibus que se dirigiam a um hotel em um parque nacional, Taroko Gorge, disseram, sem dar detalhes.

O governo calculou o número de feridos em 821.

"No momento, o mais importante, a prioridade máxima, é resgatar as pessoas", disse o presidente eleito Lai Ching-te, falando do lado de fora de um dos edifícios que desabaram em Hualien.

A ligação ferroviária para a região deve ser reaberta na quinta-feira, afirmou Lai, que assumirá o cargo no próximo mês, aos repórteres.

A Força Aérea de Taiwan informou que seis caças F-16 foram levemente danificados em uma importante base na cidade, de onde os jatos são frequentemente lançados para evitar incursões da Força Aérea chinesa, mas espera-se que as aeronaves retornem ao serviço muito em breve.

No Japão, a agência meteorológica estimou a magnitude do terremoto em 7,7, afirmando que várias ondas de tsunami pequenas atingiram partes da província de Okinawa, no sul do país, e rebaixou o alerta de tsunami para um aviso.