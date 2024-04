Ataques de militantes contra forças de segurança do Irã deixam 27 mortos, diz mídia

A TV estatal informou que 10 outros oficiais de segurança também ficaram feridos nos combates na região empobrecida, que tem uma população predominantemente muçulmana sunita.

O Jaish al-Adl afirma que busca mais direitos e melhores condições de vida para a minoria étnica Baluchis no Irã, dominado pelos xiitas. Nos últimos anos, a organização reivindicou a responsabilidade por vários ataques às forças de segurança iranianas no Sistão-Baluchistão.

A área, que faz fronteira com o Afeganistão e o Paquistão, há muito tempo é palco de frequentes confrontos entre as forças de segurança iranianas e militantes sunitas, além de traficantes de drogas.

O Irã é uma importante rota de trânsito para narcóticos contrabandeados do Afeganistão para o Ocidente e outros lugares.

Em dezembro, o grupo militante atacou uma delegacia de polícia na cidade de Rask, matando 11 membros da equipe de segurança.

Em janeiro, o Irã atacou duas bases do grupo militante no Paquistão com mísseis, o que provocou uma rápida resposta militar de Islamabad, visando o que disse serem militantes separatistas no Irã.