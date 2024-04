Cientistas investigam possível gripe aviária em milhares de pinguins mortos na Antártida

Por Jake Spring

(Reuters) - Será que a gripe aviária já matou centenas, ou talvez milhares de pinguins na Antártida?

É isso o que pesquisadores estão investigando, depois de uma expedição científica no mês passado ter encontrado pelo menos 532 pinguins-de-adélia mortos, com outros milhares de possíveis óbitos, de acordo com um comunicado da Federation University Australia.