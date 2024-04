Demissão de Prates na Petrobras é provável nos próximos dias, dizem fontes

Outro nome em consideração é o de Bruno Moretti, secretário especial da Casa Civil da Presidência que faz parte do conselho de administração da Petrobras, disse uma fonte do governo. Moretti é próximo do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Mais cedo, a CNN Brasil afirmou que a saída Prates da presidência da Petrobras seria "iminente".

A saída de Prates já vinha sendo debatida no governo como uma possibilidade para este ano, mas agora é considerada mais próxima, segundo uma das fontes ouvidas pela Reuters, lembrando que antes a dúvida seria quando a saída do executivo aconteceria.

Entre os motivos de atritos de Prates com o governo está sua relação desgastada com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, algo que tem ficado cada vez mais escancarado, o que tem enfurecido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo as fontes.

Em entrevista à Folha de S.Paulo nesta semana, Silveira admitiu que há um conflito com Prates e que diverge do executivo, citando temas como a questão dos dividendos.

As declarações, segundo o jornal, levaram Prates a buscar uma reunião com Lula, que está em viagem pelo Nordeste nesta quinta-feira e também na sexta-feira.